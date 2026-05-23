Un’attivista ha dichiarato di essere stata spogliata di vestiti e passaporto durante un intervento delle autorità. Le sue affermazioni sollevano domande su come siano state eseguite le procedure e quali siano state le responsabilità di chi ha ordinato il sequestro. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità del fermo o sulle persone coinvolte direttamente in l’azione. La vicenda riguarda un episodio di privazione di documenti e indumenti, senza ulteriori specifiche sulle circostanze.

? Domande chiave Come hanno fatto le autorità a privarla di ogni indumento?. Quali sono le responsabilità dirette di chi ha ordinato il sequestro?. Perché le foto scattate senza consenso fanno parte della strategia?. Come influirà questa denuncia sulla percezione internazionale delle missioni Flotilla?.? In Breve Sottrazione sistematica di vestiti e passaporto per annullare l'identità di Martina Comparelli.. Uso di armi e fotografie non autorizzate durante l'abbordaggio della Flotilla.. Strategia di umiliazione psicologica coordinata contro i civili catturati sulla nave lager.. Necessità di chiarire responsabilità legali per le molestie subite dall'attivista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotilla, l’attivista: “Mi hanno tolto vestiti e passaporto

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