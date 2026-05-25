Un attivista della Global Sumud Flotilla è stato arrestato all’aeroporto di Vienna al suo arrivo. Secondo quanto riferito, è stato immobilizzato e malmenato dalla polizia durante l’arresto. Si tratta del secondo episodio simile, dopo quello avvenuto a Bilbao, mentre gli attivisti tornavano da un periodo di detenzione in Israele. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto.

Dopo quello di Bilbao, un altro caso di arresto violento per gli attivisti della Global Sumud Flotilla di ritorno a casa dopo la detenzione in Israele. Juli Schütter, membro austriaco dell'equipaggio, ha denunciato di essere stato picchiato e malmenato all'aeroporto di Vienna. L'organizzazione ha diffuso anche un video, dove si vedono gli agenti immobilizzare a terra l'attivista che cantava slogan a favore della Palestina, insieme ad altri arrivati ad accoglierlo. Nel gruppo appare pacifico e solo con una bandiera in mano. "Dopo che la nostra gente è stata rapita e maltrattata da terroristi israeliani per 72 ore senza alcuna aiuto del governo austriaco, il benvenuto all'aeroporto si è trasformato in un'altra violenza evidente" 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, attivista arrestato al suo arrivo a Vienna: “Immobilizzato e malmenato dalla polizia in aeroporto”

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Arresti attivisti Flotilla, Carotenuto (M5S): Ci hanno anche chiamato per numero, io ero il 147

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