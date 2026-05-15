Roma l’attivista della Flotilla arrestato da Israele sarà in piazza

Un attivista coinvolto nella Flotilla è stato arrestato da forze israeliane in acque internazionali. L’uomo, originario di una regione del Medio Oriente, si trova ora sotto custodia delle autorità israeliane. Non è ancora chiaro come intenda raggiungere Roma senza interrompere la propria missione, né quali siano le accuse precise mosse nei suoi confronti. La sua presenza in piazza è prevista nel prossimo futuro, ma i dettagli sul percorso e sulle modalità di partecipazione sono ancora da definire.

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? Punti chiave Come farà l'attivista a raggiungere Roma senza interrompere la missione?. Quali accuse pesano su Saif Abukeshek dopo l'arresto in acque internazionali?. Chi sono i relatori che accompagneranno l'attivista durante lo sciopero?. Perché la Flotilla ha scelto proprio lui come simbolo della protesta?.? In Breve Manifestazione Usb il 18 maggio con Maria Elena Delia e Dario Carotenuto.. Abukeshek fermato da Israele al largo di Creta dopo la detenzione ad Ashkelon.. Percorso dell'attivista tra Berlino il 10 maggio e la Turchia il 13 maggio.. Possibile sosta tecnica della Flotilla a Cipro prima della rotta verso Gaza.. Lunedì 18 maggio a Roma l’attivista Saif Abukeshek parteciperà alla manifestazione organizzata dall’Usb contro la guerra, il genocidio, il riarmo e la repressione, dopo i giorni trascorsi nel carcere di Ashkelon. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, l’attivista della Flotilla arrestato da Israele sarà in piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Procura indaga per tortura, il racconto di un attivista di Sumud Flotilla Sullo stesso argomento Sciopero 18 maggio, in piazza a Roma spunta anche l’attivista della Flotilla arrestato da IsraeleNei prossimi giorni sulla Flotilla ci sarà Dario Carotenuto, parlamentare del M5s, ma non Saif Abukeshek: l’attivista spagnolo-palestineste che per... Brasile, morta la madre dell’attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: “Rilasciatelo”La mamma dell'attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato rapito durante una missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza,... Sciopero 18 maggio, in piazza a Roma spunta anche l’attivista della Flotilla arrestato da Israele x.com Sciopero 18 maggio, in piazza a Roma spunta anche l’attivista della Flotilla arrestato da IsraeleSaif Abukeshek aveva annunciato la sua presenza nella ripartenza della Flotilla verso Gaza ma lunedì sarà in Italia con l’Usb ... msn.com Flotilla, attivista: L’appello di mio padre a Mattarella mi ha intenerito. Speriamo lo ascolti e rispondaAlessio Catanzaro, classe 1995, dottorando in Fisica all’Imt di Lucca, è tra giovani a bordo della Global Sumud Flotilla, di nuovo il largo dalle coste turche per rompere l’assedio nella Striscia di G ... quotidiano.net