All'aeroporto di Bilbao, gli attivisti della delegazione basca della Global Sumud Flotilla sono stati manganellati dalla polizia al loro arrivo, intorno alle 14. La scena ha visto alcuni attivisti coinvolti in scontri con le forze dell'ordine, che hanno usato le manganelle. La delegazione era rientrata dopo uno scalo in Turchia. Non sono state fornite altre informazioni sul numero di coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.

Scene sorprendenti e spiazzanti all'aeroporto di Bilbao: intorno alle 14 gli attivisti della delegazione basca della Global Sumud Flotilla sono tornati in patria, atterrati dopo lo scalo in Turchia. Provenivano da Ashod, il porto di Israele dove erano stati trattenuti un paio di giorni a seguito del fermo in acque internazionali della missione proPal diretta a Gaza. Gli attivisti, provenienti da tutto il mondo, hanno denunciato di essere stati sequestrati dai militari di Netanyahu, tenuti in condizioni durissime tra soprusi e umiliazioni fisiche e psicologiche. Una sorta di macelleria messicana in salsa israeliana. Il video condiviso sui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bilbao, quelli della Flotilla manganellati dalla polizia in aeroporto: scena clamorosa a casa di Pedro Sanchez

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