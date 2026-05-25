Un convoglio di terra nell’ovest della Libia è stato preso di mira in un attacco, secondo quanto denuncia la Global Sumud Flotilla. Questo episodio si aggiunge al sequestro di navi diretto a Gaza e alle violenze subite dagli attivisti israeliani avvenuti meno di una settimana fa. La flottiglia ha annunciato il tentativo di rimpatriare gli attivisti coinvolti.

A meno di una settimana dal sequestro israeliano delle navi dirette verso Gaza, seguito dalle violenze a cui sono stati sottoposti gli attivisti, la Global Sumud Flotilla denuncia un altro attacco nei suoi confronti, stavolta sferrato contro un convoglio di terra nell’ovest della Libia. Secondo quanto apprende LaPresse, il Land Convoy sarebbe stato preso di mira “dalle forze libiche ” direttamente all’interno del proprio accampamento. A dirlo è Sara Suriani, attivista italiana della spedizione. “Alle 18.30, all’accampamento in cui eravamo in presidio ad attendere il rilascio di compagne e compagni, abbiamo visto arrivare delle camionette nere di militari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, attaccato un convoglio di terra in Libia: attivisti verso il rimpatrio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Flotilla: “Convoglio di terra in Libia sotto attacco, violenze su attivisti”

Flotilla: “Convoglio di terra in Libia sotto attacco, violenze su attivisti. Ci sono feriti”Un convoglio di attivisti in Libia è stato attaccato, con veicoli non identificati che hanno speronato le tende.

Temi più discussi: Idf sequestra barche Flotilla, Tajani: 'Rilasciare gli italiani'; Flotilla attaccata in alto mare. Di nuovo affondato il diritto internazionale; Flotilla per Gaza: 87 attivisti bloccati in acque internazionali; Flotilla, nuovo sequestro di Israele. Tajani chiede rilascio degli italiani.

Flotilla, convoglio di terra sotto attacco in Libia: Violenze sugli attivisti. Dieci nomi al vaglio del pm di Roma: c’è anche Ben GvirLa delegazione italiana del Land Convoy: Tende speronate, uomini e donne trascinati a forza negli autobus.Ci sarebbero anche dei feriti. L’inchiesta capitolina sui fatti di Ashdod sta ricostruendo l ... quotidiano.net

Libia, Flotilla: Convoglio di terra sotto attacco, ci sono attivisti feritiAggressioni violente, ci sono feriti Uomini e donne vengono aggrediti violentemente e costretti ad abbandonare il sito - aggiunge il movimento - Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacch ... tg24.sky.it

Attivisti Flotilla bendati e in ginocchio in un post di Ben-Gvir. Meloni e Tajani: inaccettabile reddit