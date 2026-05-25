La procura di Roma sta esaminando la posizione di Ben-Gbir nell’ambito dell’indagine sulla Flotilla. Intanto, si è appresa l’ansia per i due attivisti italiani del Global Sumud Land Convoy, arrestati dalle milizie libiche. Sono ipotizzati reati come sequestro di persona, tortura, violenza sessuale e rapina nell’ambito dell’indagine sull’abbordaggio illegale delle barche della Flotilla da parte della marina israeliana.

Domenico Centrone e Leonarda Alberizia dovrebbero essere a Bengasi in attesa di processo. "I governi europei si attivino", la richiesta della Flotilla Sequestro di persona, tortura, violenza sessuale e rapina: sono i reati ipotizzati dalla Procura di Roma nell’indagine aperta sul caso dell’abbordaggio illegale da parte della marina israeliana delle barche della Flotilla. In particolare, gli investigatori si stanno concentrando sulle responsabilità israeliane per le violenze legate al fermo degli attivisti nel porto di Ashdod. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ma negli atti depositati dagli avvocati dei volontari compaiono alcuni nomi di figure politiche e militari israeliane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Flotilla, anche la posizione di Ben-Gbir al vaglio della procura di Roma. Intanto è ansia per i due attivisti italiani del Global Sumud Land Convoy arrestati dalle milizie libiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Una foggiana e un molfettese gli italiani del gruppo di attivisti del Convoglio di terra Global Sumud arrestati dalle autorità della Libia orientaleDue italiani, una donna di Foggia e un uomo di Molfetta, sono stati arrestati dalle autorità della Libia orientale.

Israele blocca le navi della Global Sumud Flotilla: anche un ravennate tra i 24 arrestati italianiIsraele ha sequestrato le navi della Global Sumud Flotilla e arrestato 24 italiani tra cui un ravennate di 42 anni.

Israele, Damilano critica la posizione del governo Meloni: Non puoi mostrificare Ben Gvir e separarlo da tutto il restoA In Onda, il giornalista Marco Damilano ha attaccato la posizione del governo Meloni su Israele, giudicandola troppo tiepida e contraddittoria. la7.it

Flotilla. Amici di Israele ma c’è un limite: Tajani sanziona a parole Ben Gvir, la Francia lo bandisceUna posizione che vuole apparire risoluta contro un governo israeliano che non sembra arrestarsi più di fronte a niente ... blitzquotidiano.it