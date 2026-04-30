Israele blocca le navi della Global Sumud Flotilla | anche un ravennate tra i 24 arrestati italiani
Israele ha sequestrato le navi della Global Sumud Flotilla e arrestato 24 italiani tra cui un ravennate di 42 anni. La persona coinvolta si trovava a bordo della nave Holy Blue al momento dell'intervento. Le autorità israeliane non hanno ancora fornito dettagli sui motivi dell'arresto o sulle condizioni dei fermati. La vicenda si è verificata nel contesto di un'operazione di blocco delle imbarcazioni durante il tentativo di attraversare le acque sotto il loro controllo.
C'è anche un ravennate tra gli italiani della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele. Si tratta del 42enne Luca Gennari che, da quanto si apprende, viaggiava a bordo della nave Holy Blue. La nuova missione, partita il 26 aprile dalla Sicilia, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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