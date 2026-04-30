Israele blocca le navi della Global Sumud Flotilla | anche un ravennate tra i 24 arrestati italiani

Israele ha sequestrato le navi della Global Sumud Flotilla e arrestato 24 italiani tra cui un ravennate di 42 anni. La persona coinvolta si trovava a bordo della nave Holy Blue al momento dell'intervento. Le autorità israeliane non hanno ancora fornito dettagli sui motivi dell'arresto o sulle condizioni dei fermati. La vicenda si è verificata nel contesto di un'operazione di blocco delle imbarcazioni durante il tentativo di attraversare le acque sotto il loro controllo.