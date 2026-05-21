Andrea Pellegrino ha ottenuto una vittoria importante nel derby contro Marco Cecchinato, assicurandosi così l’accesso al prossimo torneo di Roland Garros. La partita si è conclusa con il suo successo, permettendogli di qualificarsi per la partecipazione al torneo francese. Con questa vittoria, Pellegrino si unisce agli altri italiani che si preparano a scendere in campo a Parigi. La sfida tra i due atleti si è svolta su un terreno in terra battuta, tipico del torneo.

Andrea Pellegrino aggiunge un’ulteriore unità al già ricco novero degli italiani di scena al Roland Garros. Nel derby che vale l’ingresso nel tabellone principale il pugliese batte con il punteggio di 7-6(5) 6-2 Marco Cecchinato, e disputerà così per la prima volta nella propria carriera un torneo del Grande Slam. Fino ad ora non era mai riuscito ad andare oltre il secondo turno di un qualsiasi tabellone cadetto, ma la gran forma già mostrata a Roma si conferma a Parigi. Il primo ad avere una palla break è Cecchinato, nel primo turno di battuta di Pellegrino, ma il siciliano non ha particolare modo di sfruttarla. Il match, per tutta la buona prima mezz’ora, risulta essere intenso, con i due che si sfidano su una sottile linea legata a uno stile di gioco profondamente diverso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Pellegrino vince il derby con Marco Cecchinato e si qualifica per il Roland Garros

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