Flavio Cobolli ha vinto il suo primo match a Roland Garros 2026, battendo Andrea Pellegrino in tre set (6-4, 7-6, 6-3) dopo due ore e venticinque minuti. Il tennista romano, alla sua prima partecipazione nel tabellone principale di uno Slam, ha dichiarato di aver riflettuto sugli errori commessi nei match precedenti, ma si è detto soddisfatto del risultato.

Esordio convincente per Flavio Cobolli al Roland Garros 2026. Il tennista romano ha superato nel derby azzurro Andrea Pellegrino, alla sua prima apparizione nel tabellone principale di uno Slam, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-3 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Una prova solida e gestita con maturità, che consegna a Cobolli il terzo successo consecutivo al primo turno dello Slam parigino e soprattutto la prima vittoria major della sua stagione. Al secondo turno lo attende il cinese Wu Yibing. Nel corso della conferenza stampa post partita, Cobolli ha sottolineato soprattutto l’attenzione mentale con cui ha affrontato un match che, almeno nei primi due set, si è giocato su dettagli minimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Ho riflettuto sugli errori dei match precedenti, soddisfatto per un motivo”

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