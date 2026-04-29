Il torneo ATP di Madrid del 2026 si avvicina a una delle tappe più attese, con Flavio Cobolli che si prepara a sfidare Alexander Zverev. La partita tra i due è prevista per il 29 aprile e rappresenta un momento importante per il giovane tennista italiano, che cerca di raggiungere la sua prima semifinale in un evento di questa portata. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire il match.

Madrid, 29 aprile 2026 - Flavio Cobolli sogna la prima semifinale della carriera a livello di Masters 1000. A Madrid, dopo il capolavoro compiuto nei quarti contro Daniil Medvedev (sconfitto per la prima volta per 6-3, 5-7, 6-4), l'azzurro si appresta ad affrontare il numero 2 del seeding, ossia Alexander Zverev. Il tedesco ha alle spalle il successo ai danni del ceco Jakub Mensik, ko 6-4, 6-7, 6-3. La missione per il giocatore nato a Firenze si annuncia davvero complicata, alla luce della qualità dell'avversario, ma il nostro portacolori - già finalista a Monaco di Baviera - sta vivendo un gran periodo di forma e può creare più di un grattacapo al ventinovenne, come già accaduto meno di due settimane fa proprio in Germania, quando ad avere la meglio è stato il classe 2002.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atp Madrid 2026, a che ora gioca Cobolli contro Zverev e dove vederla in tv. I precedenti: Flavio sogna il colpaccio-bis

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