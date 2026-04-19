Flavio Cobolli ha concluso la sua settimana al torneo ATP 500 di Monaco con un risultato negativo, dopo aver raggiunto la finale e aver ottenuto una vittoria importante nel turno precedente. Nonostante la sconfitta, il tennista si è detto soddisfatto per il percorso compiuto e ha commentato con un sorriso la presenza della sua ragazza in tribuna, scherzando sul fatto che forse avrebbe dovuto restare a casa.

Flavio Cobolli ha perso la finale del torneo ATP 500 di Monaco: dopo l’impresa firmata ieri pomeriggio contro il padrone di casa Alexander Zverev (numero 3 del mondo), il tennista italiano è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton sulla terra rossa tedesca con il risultato di 6-2, 7-5 e ha dovuto dire addio al sogno di conquistare il secondo titolo della stagione dopo aver alzato al cielo il trofeo dell’ATP 500 di Acapulco un paio di mesi fa. Il romano tornerà comunque a essere il numero 13 del mondo a partire da domani, quando verrà aggiornata la graduatoria internazionale: eguaglierà il suo miglior piazzamento nel ranking AT P, per sperare nella dodicesima piazza avrebbe dovuto imporsi in Baviera e contestualmente il russo Andrey Rublev non avrebbe dovuto avere la meglio nell’atto conclusivo di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli soddisfatto: “Settimana positiva”. Poi scherza: “C’è la mia ragazza, ma forse doveva stare a casa”

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Noooo Flavio ma cosa dici Affrontare una sconfitta, lo stai facendo nel modo giusto #cobolli #atpmonaco #flaviocobolli - facebook.com facebook