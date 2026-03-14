Milano flash mob davanti alla Hoepli I piccoli librai | La chiusura di un gigante fa sentire fragili anche noi

A Milano, davanti alla libreria Hoepli, si è svolto un flash mob con centinaia di persone che, sotto la pioggia, hanno ascoltato le note di

Le note di La libertà di Giorgio Gaber risuonano in via Hoepli, a Milano, mentre, sotto la pioggia, centinaia di persone sono radunate davanti all’ononima libreria per un flash mob contro la decisione della società di liquidare la casa editrice e chiudere il negozio. La decisione, maturata nelle scorse settimane, arriva dopo un periodo di difficoltà economiche e tensioni interne alla proprietà. La sua chiusura è stata recepita da molti come un campanello d’allarme per l’intero settore. Come commenta Alice Piciocchi, titolare di NOI libreria, «Se chiude un gigante del genere è come se venisse meno una colonna portante dell’edificio culturale milanese. 🔗 Leggi su Open.online

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