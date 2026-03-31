A Roma il flash mob di solidarietà nei confronti della famiglia nel bosco

A Roma, decine di persone si sono radunate in un flash mob di solidarietà nei confronti di una famiglia che si trova nel bosco. Dopo aver partecipato a una manifestazione in città, i manifestanti si sono spostati in prossimità di un'area boschiva, dove si sono riuniti per esprimere il loro sostegno. L'evento si è concluso senza incidenti.

Dopo aver manifestato per le strade di Roma, decine di persone si sono ritrovate a due passi dal Parlamento per esprimere solidariet. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - A Roma il flash mob di solidarietà nei confronti della famiglia nel bosco Articoli correlati Famiglia nel bosco, i Trevallion denunciano l’assistente sociale: «È ostile nei nostri confronti»I genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” chiedono la rimozione dell’assistente sociale. Famiglia nel bosco, camper della solidarietà nei pressi del casolare: "Presidio per i diritti dei bambini"È cominciato ieri, venerdì 17 gennaio, un presidio pacifico e permanente nei pressi del casolare della cosiddetta "famiglia del bosco", nei dintorni... Contenuti e approfondimenti su A Roma il flash mob di solidarietà nei... Temi più discussi: Grandi navi al Molo Clementino. Domenica il flash mob di protesta: Un dossier di 700 pagine a Roma; Una Messaggera del Mare per i diritti delle donne al Flash Mob di Roma; ++ Donna cade in un pozzo in un parco a Roma, vigili del fuoco al lavoro ++; Mara Venier cambia casa, il trasloco flash. Il marito Nicola Carraro: Milano-Roma in 24 ore, una cosa incredibile. Dove vivono ora. Flash – Roma, ricorso per il secondo giallo di Wesley col Como: la decisione del Giudice SportivoResta il cartellino rosso a Wesley, che dovrà dunque saltare il Lecce alla prossima giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha infatti respinto il ricorso della Roma per il brasiliano. msn.com FLASH | Infortunio Mancini: tegola per Roma e Nazionale!Infortunio Mancini – Le condizioni di Gianluca Mancini preoccupano la Roma di Gasperini e l’Italia del Ct Gattuso. Nuovo stop per il centrale giallorosso, costretto a rimanere nello spogliatoio al ter ... fantamaster.it Notificato l'atto di citazione davanti al tribunale di Roma: è solo l'ultima diatriba legale (ma anche politica). Toninelli: "Se il simbolo torna al suo fondatore è giusto così. Anche se questo significa seppellirlo. Perché è meglio seppellirlo per farlo rinascere davver - facebook.com facebook Venerdì 3, sabato 4 e la domenica di #Pasqua 5 aprile 2026 al #Bioparco di Roma si svolgeranno tante attività per le famiglie a tema uova e animali a partire dalle 11. Le iniziative delle tre giornate sono incluse nel costo del biglietto. info ow.ly/RAKS50YB x.com