A Roma il flash mob di solidarietà nei confronti della famiglia nel bosco

Da tgcom24.mediaset.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, decine di persone si sono radunate in un flash mob di solidarietà nei confronti di una famiglia che si trova nel bosco. Dopo aver partecipato a una manifestazione in città, i manifestanti si sono spostati in prossimità di un'area boschiva, dove si sono riuniti per esprimere il loro sostegno. L'evento si è concluso senza incidenti.

Dopo aver manifestato per le strade di Roma, decine di persone si sono ritrovate a due passi dal Parlamento per esprimere solidariet. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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