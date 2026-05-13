Canove di Legnago torna la Sagra del Pesce

A Canove di Legnago, in provincia di Verona, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Sagra del Pesce. L’evento si svolgerà presso il campo sportivo in due turni: dal 15 al 19 maggio e dal 22 al 24 maggio 2026. La manifestazione richiama ogni anno numerosi visitatori e si svolge in diverse date, offrendo momenti di convivialità e gastronomia legati alla tradizione locale.

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