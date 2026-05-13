Canove di Legnago torna la Sagra del Pesce
A Canove di Legnago, in provincia di Verona, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Sagra del Pesce. L’evento si svolgerà presso il campo sportivo in due turni: dal 15 al 19 maggio e dal 22 al 24 maggio 2026. La manifestazione richiama ogni anno numerosi visitatori e si svolge in diverse date, offrendo momenti di convivialità e gastronomia legati alla tradizione locale.
A Canove di Legnago, in provincia di Verona, torna la tradizionale Sagra del Pesce, in programma presso il campo sportivo dal 15 al 19 maggio e dal 22 al 24 maggio 2026. L’ingresso sarà libero per tutte le serate. L’evento aprirà ogni sera dalle 19.30 con lo stand gastronomico e aperitivo di.🔗 Leggi su Veronasera.it
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