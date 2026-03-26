Spazi verdi scolastici sottoutilizzati e impianti sportivi poco accessibili | il 27 e 28 marzo torna Nontiscordardimé per rigenerare cortili aule e aree esterne
Il 25° rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente evidenzia come molti spazi verdi e impianti sportivi nelle scuole italiane siano poco utilizzati o poco accessibili agli studenti. Il progetto “Nontiscordardimé” torna il 27 e 28 marzo con l’obiettivo di rinnovare cortili, aule e aree esterne. I dati mostrano che, nonostante le iniziative, la situazione rimane critica in diverse scuole del Paese.
Il 25° rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente fotografa una situazione ancora critica per gli spazi scolastici italiani. Il 64,4% delle scuole dispone di giardini o aree verdi, ma soltanto il 38,9% li utilizza per la didattica all'aperto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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