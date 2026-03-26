Spazi verdi scolastici sottoutilizzati e impianti sportivi poco accessibili | il 27 e 28 marzo torna Nontiscordardimé per rigenerare cortili aule e aree esterne

Il 25° rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente evidenzia come molti spazi verdi e impianti sportivi nelle scuole italiane siano poco utilizzati o poco accessibili agli studenti. Il progetto “Nontiscordardimé” torna il 27 e 28 marzo con l’obiettivo di rinnovare cortili, aule e aree esterne. I dati mostrano che, nonostante le iniziative, la situazione rimane critica in diverse scuole del Paese.