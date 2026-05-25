Fiumicino blitz notturno in aeroporto contro taxi abusivi e sosta selvaggia
Nelle ultime ore, la Polizia Locale di Fiumicino ha effettuato un intervento notturno all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”. L’operazione ha riguardato principalmente il contrasto a taxi non autorizzati e alla sosta selvaggia. Durante il blitz sono stati identificati e sanzionati diversi veicoli che operavano senza licenza o sostavano in aree vietate. Sono stati inoltre sequestrati mezzi e rimosse alcune auto in sosta irregolare. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a garantire la legalità nel trasporto pubblico.
Fiumicino, 25 maggio 2026 – Blitz notturno della Polizia Locale di Fiumicino all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”, dove nelle scorse ore è stata condotta un’operazione straordinaria contro l’illegalità nel trasporto pubblico non di linea e nella gestione abusiva della sosta. I controlli, svolti dal Nucleo Operativo Aeroportuale coordinato dal responsabile Andrea De Blasi, si sono concentrati nelle aree di maggiore afflusso dei terminal. Nel mirino degli agenti sono finiti conducenti irregolari, servizi svolti fuori dalle regole e attività legate alla custodia dei veicoli dei passeggeri. I provvedimenti. Il provvedimento più pesante ha riguardato un mezzo utilizzato per un servizio totalmente abusivo di taxi e NCC. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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