Fiumicino blitz notturno in aeroporto contro taxi abusivi e sosta selvaggia

Notizia in breve

Nelle ultime ore, la Polizia Locale di Fiumicino ha effettuato un intervento notturno all’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”. L’operazione ha riguardato principalmente il contrasto a taxi non autorizzati e alla sosta selvaggia. Durante il blitz sono stati identificati e sanzionati diversi veicoli che operavano senza licenza o sostavano in aree vietate. Sono stati inoltre sequestrati mezzi e rimosse alcune auto in sosta irregolare. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a garantire la legalità nel trasporto pubblico.