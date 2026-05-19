Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno condotto un'operazione a Fiumicino contro i taxi abusivi, sanzionando autisti Ncc per un totale di circa 25.000 euro. Durante i controlli, sono stati identificati alcuni conducenti che avevano agganciato i passeggeri direttamente ai terminal, senza autorizzazione. L’intervento ha portato al sequestro di veicoli e alla multa per le violazioni riscontrate. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi degli autisti coinvolti o sulle modalità con cui hanno preso contatto con i clienti.

? Punti chiave Chi sono gli autisti Ncc coinvolti nel controllo dei carabinieri?. Come hanno fatto i trasgressori ad agganciare i passeggeri ai terminal?. Perché gli sanzionati sono stati allontanati dallo scalo per due giorni?. Quali sono le conseguenze legali per chi opera senza licenza?.? In Breve 11 sanzionati tra cui 4 autisti NCC e 7 soggetti senza licenza. Allontanamento immediato per 48 ore per tutti gli 11 trasgressori coinvolti. Operazione condotta dai carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino. Controlli mirati effettuati nelle aree arrivi del terminal Leonardo da Vinci. I carabinieri della compagnia Aeroporti di Roma Fiumicino hanno sanzionato 11 persone nelle aree arrivi del terminal Leonardo da Vinci, accertando l’esercizio abusivo del trasporto pubblico e il procacciamento illecito di clientela. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiumicino, blitz contro i taxi abusivi: 25mila euro di sanzioni

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