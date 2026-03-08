Blitz contro gli aspettoni di Malpensa | 95 multe in tre giorni In arrivo le telecamere contro la sosta selvaggia per non pagare il parcheggio

Le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz all'aeroporto di Malpensa, multando 95 persone in tre giorni. Tra le infrazioni più frequenti ci sono state soste con le quattro frecce accese lungo la superstrada, spesso per evitare il pagamento del parcheggio. Nei prossimi giorni saranno installate telecamere per contrastare la sosta selvaggia e il mancato pagamento.

Il vizio di accostare con le quattro frecce accese lungo la superstrada, sfidando il pericolo pur di non pagare il ticket dello scalo all' aeroporto di Malpensa, ha scatenato le ire delle forze dell'ordine. Nei primi giorni di marzo, una massiccia operazione congiunta tra polizia e carabinieri ha passato al setaccio le arterie che conducono alla Brughiera, concentrandosi proprio sul fenomeno degli « aspettoni ». Si tratta di automobilisti che scelgono di sostare abusivamente a bordo strada in attesa della telefonata di parenti o amici appena atterrati, trasformando le corsie di marcia e le piazzole d'emergenza in un parcheggio improvvisato quanto rischioso.