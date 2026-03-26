Fiumara Service distribuisce oltre 150 pacchi alimentari a marzo

Il 25 marzo 2026 si è conclusa la seconda distribuzione alimentare del mese organizzata dall’Associazione Fiumara Service. Durante l’evento sono stati distribuiti oltre 150 pacchi alimentari a nuclei familiari nelle aree di Fiumicino e del Comune di Roma. L’associazione si impegna mensilmente in queste attività di sostegno.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – Si è conclusa ieri, mercoledì 25 marzo 2026, la seconda distribuzione alimentare del mese di marzo organizzata dall’ Associazione Fiumara Service, impegnata ogni mese nel sostegno concreto a centinaia di nuclei familiari tra Fiumicino e il Comune di Roma. Nel corso della giornata sono stati distribuiti oltre 150 pacchi alimentari alle numerose famiglie che si sono presentate al punto di raccolta. Accanto alla consegna dei generi di prima necessità, l’associazione ha allestito anche i consueti banchi dei giocattoli e del vestiario, compresi gli articoli destinati a bambini e neonati, poi donati alle famiglie iscritte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Il gran cuore della San Vincenzo. Distribuiti in due anni 7mila euro e oltre 1800 pacchi alimentariTurismo, economia e lavoro con persone e famiglie fragili e nel bisogno sono le facce della stessa medaglia nella San Gimignano, città patrimonio...

Da Assisi 37 pacchi alimentari per i bambini dello ZimbabweASSISI – Un aiuto a chi vive in condizioni difficili, favorendo l’istruzione per dare speranza e futuro ai più giovani.

Una selezione di notizie su Fiumara Service

Fiumara Service distribuisce oltre 150 pacchi alimentari a marzoFiumicino, 26 marzo 2026 – Si è conclusa ieri, mercoledì 25 marzo 2026, la seconda distribuzione alimentare del mese di marzo organizzata dall’Associazione Fiumara Service, impegnata ogni mese nel sos ... ilfaroonline.it

Volontariato e aiuto alle famiglie: la missione quotidiana di Fiumara ServiceL’associazione Fiumara Service sostiene centinaia di famiglie a Fiumicino con raccolte alimentari e progetti di solidarietà. Il presidente Manuel Fantauzzi racconta la storia e i sogni futuri ... ilfaroonline.it