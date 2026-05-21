Operaio investito in autostrada | l’Irpinia piange il 42enne Michele Amelia

Una tragedia si è consumata questa mattina lungo l’autostrada A1, coinvolgendo un operaio di 42 anni. La comunità di Lauro si è risvegliata con il dolore e la sorpresa per la perdita improvvisa di Michele Amelia, che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre amici e familiari si stanno raccogliendo nel dolore per questa perdita improvvisa.

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Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Lauro è sprofondata nel dolore e nell’incredulità per la prematura scomparsa di Michele Amelia, l’operaio di 42 anni rimasto vittima di un drammatico incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A1. Il dramma si è consumato intorno alle 7:45 al chilometro 722, in direzione Nord, nel tratto autostradale compreso nel territorio di Capua. Amelia, che si trovava sul posto per svolgere interventi di manutenzione legati alla rete autostradale, è stato violentemente investito da un veicolo in transito mentre era nei pressi della carreggiata. Un impatto tremendo che purtroppo non gli ha lasciato scampo: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operaio investito in autostrada: l’Irpinia piange il 42enne Michele Amelia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Incidente in un cantiere sull'autostrada A7: operaio investitoIncidente sul lavoro in un cantiere autostradale sulla A7, nel tratto tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Montemurlo: muore 42enne investito da due auto all’albaMONTEMURLO (PRATO) – Incidente mortale all’alba di oggi, 21 marzo 2026, a Montemurlo.