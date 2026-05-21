Un uomo di 42 anni è deceduto mentre lavorava allestendo un cantiere in autostrada. La tragedia si è verificata nel Comune di Lauro, provocando grande shock tra la comunità locale. La vittima, originaria di Migliano di Lauro, aveva un bambino e aveva perso la madre alcuni mesi fa. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

La vittima aveva 42 anni ed era originaria di Migliano di Lauro: era padre di un bambino e da pochi mesi aveva perso la madre. Era uscito prima dell’alba, come faceva ogni giorno da quando aveva iniziato a lavorare nei cantieri autostradali. Una routine diventata improvvisamente tragedia. La vittima è Michele Amelia, 42 anni, originario della frazione di Migliano, nel comune di Lauro, in provincia di Avellino. Per tutti era semplicemente Michelino. La notizia della sua morte si è diffusa in tarda mattinata lasciando sotto choc familiari, amici e l’intera comunità. L’investimento sull’A1 mentre stava avviando il cantiere. Secondo una prima ricostruzione, Michele Amelia lavorava per la società Geastrade, impegnata per conto di Autostrade per l’Italia in attività legate alla segnaletica stradale, alla manutenzione e alla gestione del verde. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Travolto mentre allestiva il cantiere in autostrada: muore Michele Amelia, dolore e incredulità a Lauro

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