Briciole al cielo nelle parrocchie | il corto scelto dalla Cei per sensibilizzare sul dono
Arriva un altro prestigioso riconoscimento per il cortometraggio "Briciole al cielo" del morfassino Gian Francesco Tiramani che, con la produzione del Cineclub Piacenza G. Cattivelli, racconta la straordinaria storia del bimbo genovese tornato a vivere grazie ad un nuovo cuoricino. L'ufficio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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