Una protesta di studenti si è svolta questa mattina davanti al Consiglio regionale di Firenze, denunciando la mancanza di acqua nell’edificio del loro studentato. La delegazione proveniva dalla residenza Calamandrei e ha definito la situazione “insostenibile”. La protesta si è concentrata sulla carenza di servizi essenziali, senza che siano state ancora adottate soluzioni definitive. La questione riguarda l’intera struttura, utilizzata dagli studenti universitari della zona.

“Dsu: Dovremmo studiare umanamente. – muffa + acqua”. Questa la scritta su uno deglistriscioni esposti. “Questa – spiega Paolo Monteverde, coordinatore Udu Firenze – è un’esemplificazione di com’è la situazione del diritto allo studio in Toscana, dopo anni e anni di sottofinanziamento. La residenza Calamandrei è da tempo che non riceve delle ristrutturazioni adeguate e ormai versa in una situazione insostenibile. Ora siamo arrivati al colmo con la mancanza dell’acqua. Siamo qua come comunità studentesca per denunciare questo, per chiedere che ci sia un reale interesse della politica generale per quanto riguarda il diritto allo studio”. Anche perché aggiunge, “non stiamo chiedendo dei privilegi o nulla di così assurdo, ma semplicemente che un diritto costituzionale venga garantito”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, studentato senz’acqua: protesta degli universitari davanti al Consiglio regionale. “Situazione insostenibile”

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