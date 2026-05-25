Un cittadino camerunense è stato deferito a Bologna per aver messo in vendita online, senza averli realmente, animali esotici come scimmie e volpi. Le inserzioni sono state smascherate come truffe, con acquisti che hanno fruttato migliaia di euro a un truffatore. Il sito web coinvolto è stato identificato e sequestrato. L'uomo avrebbe utilizzato false immagini e annunci ingannevoli per attirare acquirenti, ma nessun animale è stato effettivamente consegnato.

È stato smascherato un sistema di truffa online e commercio illegale di animali esotici protetti, con un cittadino di origine camerunense residente in provincia di Pavia deferito all’Autorità Giudiziaria. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Bologna, è stata resa nota per informare la collettività e prevenire ulteriori reati a danno dei consumatori. Operazione della Guardia di Finanza Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Bologna hanno portato alla luce un articolato sistema fraudolento che sfruttava il web per la vendita illegale di animali esotici protetti e la realizzazione di truffe online. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, scimmie e volpi vendute online ma inesistenti: raggiri da migliaia di euro, smascherato il truffatore

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