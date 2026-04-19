La banca online abusiva prometteva facili guadagni | smascherato un bluff da 2 milioni di euro Ecco chi l' ha organizzato

Un’indagine ha portato alla luce un’operazione fraudolenta legata a una banca online senza autorizzazione, che prometteva guadagni facili agli investitori. La truffa coinvolgeva un giro d’affari di almeno due milioni di euro, con i promotori che attiravano clienti sfruttando annunci e promesse ingannevoli. Le autorità hanno smantellato il sistema, identificando gli organizzatori e sequestrando strumenti e documenti legati all’attività illecita.

ANCONA Un giro d’affari di almeno due milioni di euro, gravitante attorno a una banca online abusiva che prospettava facili guadagni agli investitori. Ma anziché vedere i soldi, sarebbero finiti in trappola con i conti decisamente alleggeriti. Sono questi gli estremi accusatori delineati dal pm Marco Pucilli nell’ambito dell’indagine portata avanti sul campo dalla Guardia di Finanza di Ancona a partire dal 2024, dopo la denuncia sporta dai beffati. Nei guai sono finiti in quattro, ovvero i presunti organizzatori della community online creata per la gestione collettiva del risparmio. Per loro l’udienza preliminare si terrà il 30 aprile. Gli imputati A rischiare il processo sono tre donne (di età compresa tra i 53 e i 65 anni, residenti tra Ancona e la Vallesina) e un 64enne domiciliato in Lombardia.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - La banca online abusiva prometteva facili guadagni: smascherato un bluff da 2 milioni di euro. Ecco chi l'ha organizzato Notizie correlate Prometteva guadagni facili ma era una truffa: sequestrati beni per 4 milioni di euro e un antico claviorganoLa Guardia di Finanza di Perugia sequestra beni per oltre 4 milioni a un imprenditore per truffe finanziarie. Scoperta una banca online abusiva: più di 4 milioni di euro movimentati e oltre 500 le vittime cadute in trappolaANCONA – Più di 500 persone coinvolte, denaro movimentato per oltre 4 milioni di euro da un istituto bancario parallelo e privo di autorizzazioni,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rifiuto di apertura del conto corrente e tempi del ricorso all’ABF - DB; La banca che finanzia l'impresa insolvente perde tutto il credito; Accesso abusivo a sistema informatico e banche dati. La banca abusiva, frode al fisco da 500 milioni di euroUna mega-lavatrice di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in attività di ristorazione, ... ansa.it >ANSA-BOX/La banca abusiva,frode al fisco da 500 milioni di euro(di Daniele Carotti) Una mega-lavatrice di denaro di provenienza illecita che poi ritornava in Cina, anche tramite bonifici su conti virtuali in base a fatture false, o reimpiegato in Italia in ... ansa.it Polizia Penitenziaria: online la banca dati delle domande del concorso per 3350 allievi agenti Con successivo avviso saranno pubblicate le data e il diario della prova d’esame facebook