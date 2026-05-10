Mercoledì si terrà la presentazione del libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ durante un evento letterario-musicale intitolato ‘Un pianoforte per Turandot’. L’iniziativa si svolgerà in una location dedicata agli incontri culturali e vedrà la partecipazione dell’autore. La presentazione includerà una performance musicale e la discussione sul contenuto del volume.

’Un pianoforte per Turandot’ è il titolo dell’evento letterario-musicale in cui sarà presentato il libro ’L’orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio’, del giornalista e scrittore Maurizio Sessa (Edizioni Medicea Firenze), mercoledì 13 maggio (ore 19) nei locali dello storico centro musicale Bussotti & Fabbrini di viale dei Mille 69-71 R. All’evento, con la collaborazione delle Librerie La Gioberti, oltre all’autore partecipano il giornalista Alberto Andreotti e il direttore di Librerie La Gioberti, Angelo Rizzone. L’intervento musicale spetterà al pianista Nicolò Tachis D’Amico. Ai primi di maggio del 1919, Giacomo Puccini, nel pieno della sua prestigiosa carriera internazionale, sbarca in riva d’Arno per l’allestimento del Trittico in programma al Teatro della Pergola.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il libro ‘L’orologio cinese di Turandot’ . Mercoledì la presentazione dell’opera di Sessa

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