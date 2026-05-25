firenze incontro con maria luisa brandi alle giubbe rosse

Il 25 maggio 2026, si è svolto un incontro presso le Giubbe Rosse a Firenze. La partecipazione è stata organizzata nell’ambito dell’ultima sessione della rassegna letteraria curata da Maria Cristina Galletti e Jacopo Chiostri, prima della sospensione estiva. L’evento ha visto la presenza di Maria Luisa Brandi, che ha intervistato alcuni autori e partecipanti. La manifestazione si è conclusa nel rispetto del programma previsto, senza ulteriori sviluppi o comunicazioni ufficiali.

Firenze, 25 maggio 2026 – Ultimo evento del mese di naggio, prima della sospensione estiva della rassegna letteraria curata da Maria Cristina Galletti e Jacopo Chiostri. Appuntamento alle Giubbe Rosse il 26 maggio dalle ore 17,30, l'incontro ha per titolo ' Il medico scienziato ' e avrà come relatrice Maria Luisa Brandi, già professore ordinario di Endocrinologia presso l’università di Firenze e membro della Commissione Siot per la Fragilità Ossea. Maria Luisa Brandi è da anni in prima fila nel campo della prevenzione e della cura delle malattie dello scheletro, non solo come medico e ricercatore di spessore internazionale, ma anche come promotrice di un'attiva campagna di sensibilizzazione attraverso il suo ruolo di presidente di Firmo Fondazione Italiana Ricerca sulle Malattie dell’Osso e di Off, Osservatorio Fratture da Fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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