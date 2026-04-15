Il vero anche quando è scomodo | alle Giubbe Rosse arriva la mostra di Ray Banhoff

In piazza della Repubblica, il Caffè Giubbe Rosse, simbolo della storia culturale italiana, ospita una mostra dedicata all’artista Ray Banhoff. Attivo nel panorama artistico contemporaneo, l’esposizione presenta una selezione di opere, documenti e fotografie che illustrano il percorso creativo dell’artista. La mostra si inserisce in un luogo che, fin dal 1897, ha visto nascere il Futurismo e assistere a incontri tra figure di spicco della letteratura e dell’arte italiana.

Il Caffè Giubbe Rosse, in piazza della Repubblica, è uno dei luoghi in cui la storia culturale italiana non si è soltanto raccontata: è il posto dove, nel 1897, nasce il Futurismo, dove Papini, Soffici e Marinetti litigano e sognano un'arte nuova. Da sempre, queste pareti hanno ospitato chi aveva.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Febbraio in giallo alle Giubbe RosseFirenze, 28 gennaio 2026 - Prosegue nel mese di febbraio la rassegna letteraria del Caffè letterario Le Giubbe Rosse, che in questi primi mesi del... Leggi anche: Manetti ricorda Maria Rita Parsi: “Alle Giubbe Rosse il suo ultimo atto d’amore per la nostra terra” Altri aggiornamenti Si parla di: Firenze, al Caffè Giubbe Rosse la presentazione del romanzo Benedettiana di Bogdan Boeru; Le ex Giubbe rosse di San Giovanni in Fiore occupano la sede Cgil.