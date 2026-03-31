Un pianoforte d’artista per i bambini del Meyer il dono colorato di Skim che accoglie con musica e sorrisi

Un pianoforte decorato dall’artista fiorentino Skim è stato consegnato all’ospedale pediatrico di Firenze. L’opera, di colore vivace, sarà esposta a partire da oggi nell’ingresso della struttura. L’obiettivo è offrire un punto di accoglienza più allegro e coinvolgente per i piccoli pazienti e le loro famiglie. La scelta di questa installazione rientra in un’iniziativa dedicata ai bambini del Meyer.

L'artista: "La speranza è che l’arte possa aiutare i bambini a sorridere sempre e possa essere il primo abbraccio che li accoglie entrando in ospedale" Un pianoforte coloratissimo firmato dall’artista fiorentino Skim. L’opera, da oggi martedì 31 marzo, sarà esposta nell’ingresso dell’ospedale pediatrico fiorentino. Decorata con i colori vivaci e le forme tipiche di Skim, caratterizzati da elementi iconici come piccole barchette di carta, lettere, pennelli e matite, l'opera è stata un elemento centrale della mostra personale dell’artista, a Palazzo Medici Riccardi dove era stato esposto per essere suonato dai visitatori. La mostra... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Al Meyer arriva il pianoforte d’artista firmato da SkimFirenze, 31 marzo 2026 – Un pianoforte coloratissimo firmato dall’artista fiorentino Skim. Leggi anche: Meyer, inaugurato il Centro di riabilitazione uditiva: la musica diventa terapia per i bambini con impianto cocleare Aggiornamenti e notizie su Un pianoforte d'artista per i bambini... Discussioni sull' argomento A Disneyland Paris ha aperto World of Frozen. Al Meyer arriva il pianoforte d’artista firmato da SkimFirenze, 31 marzo 2026 – Un pianoforte coloratissimo firmato dall’artista fiorentino Skim. L’opera, da oggi, sarà esposta nell’ingresso dell’ospedale pediatrico fiorentino Meyer. Decorata con i colori ... lanazione.it Da Palazzo Medici Riccardi alle corsie dell'ospedale: donato ai bambini del Meyer lo strumento d'artistaFIRENZE – L'ingresso dell'ospedale pediatrico fiorentino si arricchisce di un nuovo elemento capace di fondere espressione visiva e musica. Da oggi, ad accogliere i piccoli pazienti e le loro famiglie ... msn.com