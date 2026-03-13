Gio Bressana l’artista che trasforma superfici in esperienze immersive di lusso

Gio Bressana è un artista che lavora su superfici, creando esperienze visive di lusso. Ha collaborato con hotel esclusivi in Europa, residenze della famiglia reale saudita e palazzi privati in Asia. Inoltre, ha stretto accordi con importanti marchi del settore del lusso a livello internazionale. Le sue opere sono presenti in vari contesti di alta gamma, dall’hotellerie alle residenze private.

L’obiettivo dell’artista bresciano, come anticipato da Forbes, è la creazione di un’accademia di arte e pittura in Lombardia Dalle residenze della famiglia reale saudita agli hotel più esclusivi d’Europa, passando per palazzi privati in Asia e collaborazioni con i grandi marchi del lusso internazionale. È il percorso artistico e imprenditoriale di Gio Bressana, artista e interior designer di origine bresciana che ha trasformato la pittura decorativa in una forma di arte immersiva capace di dialogare con architettura, arredi e spazi abitativi. Nel corso della sua carriera ha lavorato per realtà prestigiose come Rolex, Vogue, Fendi Home, Bentley Home, Roberto Cavalli e per gruppi internazionali come Dorchester Collection. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gio Bressana l’artista che trasforma superfici in esperienze immersive di lusso Articoli correlati Leggi anche: Nuovi visori VR presentano tecnologia avanzata per esperienze immersive nel 2026 Luisa Ranieri: la Niki YSL che trasforma il look casual in lussoL’attrice Luisa Ranieri ha scelto la borsa a tracolla Saint Laurent modello Niki come accessorio centrale del suo weekend parigino, elevando un...