Campionato nazionale Nba Fip Under 13 Ancona e Osimo ospiteranno il ' final event'
Dal 28 al 30 maggio, Ancona e Osimo saranno le sedi del Final Event della quarta edizione della Junior NBA WNBA FIP U13 Championship. L’evento coinvolgerà le otto squadre maschili e le otto squadre femminili più forti del Campionato Italiano Under 13. Le partite si disputeranno in diverse strutture sportive delle due città, che si preparano ad accogliere i giovani atleti e il pubblico interessato. La manifestazione rappresenta la conclusione del torneo nazionale dedicato alle under 13.
ANCONA – Ad Ancona e Osimo dal 28 al 30 maggio si giocherà il Final Event della quarta edizione della Junior Nba Wnba Fip U13 Championship, alla quale parteciperanno le migliori otto squadre maschili e le migliori otto squadre femminili del Campionato Italiano Under 13. In palio ci saranno i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
DRAFT DAY 2026 | JR. NBA FIP U13 FEMMINILE E MASCHILE
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