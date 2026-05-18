Campionato nazionale Nba Fip Under 13 Ancona e Osimo ospiteranno il ' final event'

Dal 28 al 30 maggio, Ancona e Osimo saranno le sedi del Final Event della quarta edizione della Junior NBA WNBA FIP U13 Championship. L’evento coinvolgerà le otto squadre maschili e le otto squadre femminili più forti del Campionato Italiano Under 13. Le partite si disputeranno in diverse strutture sportive delle due città, che si preparano ad accogliere i giovani atleti e il pubblico interessato. La manifestazione rappresenta la conclusione del torneo nazionale dedicato alle under 13.

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