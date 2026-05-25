Fiorentina-Atalanta 1-1 | Fischi al Franchi tra Gol di Piccoli e Autogol di Comuzzo Christensen Eroe della Partita

Da tvplay.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Fiorentina e Atalanta si è conclusa con un punteggio di 1-1. Il gol è stato segnato da Piccoli, mentre l’Atalanta ha pareggiato grazie a un autogol di Comuzzo. Durante il match, sono stati uditi fischi al Franchi e il portiere ha parato diverse conclusioni, confermando il suo ruolo di protagonista.

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Al Franchi si sente l’aria fredda delle partite che contano: cori che si spezzano in fischi, un 1-1 pieno di scosse, un gol di Piccoli, un beffardo autogol di Comuzzo, e il muro chiamato Christensen. Non una storia perfetta, ma una serata che si infila in tasca e torna in mente quando il calcio smette di fare sconti. La gara dice Fiorentina-Atalanta 1-1, ma il tabellino non racconta tutto. Lo stadio Franchi vibra, ascolta, poi fischia. Il pubblico pretende ritmo e coraggio. Li ottiene a tratti. Nel mezzo, due episodi che segnano i nervi: il guizzo di Piccoli e l’episodio sfortunato di Comuzzo nella propria porta. Il resto lo mette il portiere viola: Christensen para di tutto, con mani forti e tempi puliti. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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Temi più discussi: Fiorentina-Atalanta 1-1, la viola chiude tra i fischi al Franchi; Fiorentina-Atalanta 1-1: gol e highlights; Serie A, Fiorentina-Atalanta 1-1: si chiude in pareggio l’ultima di Palladino con la Dea; Le pagelle di Fiorentina-Atalanta 1-1: Christensen baluardo, ma Comuzzo lo tradisce.

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