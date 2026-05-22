Fiorentina-Atalanta 1-1 tra i fischi del Franchi

Da agi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fiorentina e Atalanta hanno concluso la partita con un pareggio 1-1, attirando fischi dai tifosi presenti allo stadio. La rete dei viola è arrivata da una deviazione sfortunata del portiere avversario su tiro di Piccoli, mentre l’Atalanta ha pareggiato grazie a un’autorete. La partita si è svolta tra errori, pause e pochi spunti di gioco, caratterizzata da una sequenza di episodi casuali che hanno determinato il risultato finale.

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AGI - Fiorentina ed Atalanta si dividono la posta in palio al termine di una tipica partita di fine stagione, fra errori, sbadigli e due reti arrivate in maniera casuale: la prima grazie ad una papera di Sportiello su conclusione di Piccoli, la seconda su autorete di Comuzzo. I due allenatori, visto che la gara non mette in palio punti decisivi, danno spazio a molte seconde linee. Vanoli sceglie Christensen in porta, Rugani e Comuzzo in difesa, Fabbian e Brescianini a centrocampo e Mandragora in regia, rinunciando fra gli altri sia a Fagioli che a Pongracic. Palladino di contro sceglie Sportiello fra i pali, la coppia Bellanova-Mensah sugli esterni, e l'attacco leggero con Samardzic e Sulemana alle spalle di Raspadori. 🔗 Leggi su Agi.it

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