Fiorentina-Atalanta 1-1 tra i fischi del Franchi
Fiorentina e Atalanta hanno concluso la partita con un pareggio 1-1, attirando fischi dai tifosi presenti allo stadio. La rete dei viola è arrivata da una deviazione sfortunata del portiere avversario su tiro di Piccoli, mentre l’Atalanta ha pareggiato grazie a un’autorete. La partita si è svolta tra errori, pause e pochi spunti di gioco, caratterizzata da una sequenza di episodi casuali che hanno determinato il risultato finale.
AGI - Fiorentina ed Atalanta si dividono la posta in palio al termine di una tipica partita di fine stagione, fra errori, sbadigli e due reti arrivate in maniera casuale: la prima grazie ad una papera di Sportiello su conclusione di Piccoli, la seconda su autorete di Comuzzo. I due allenatori, visto che la gara non mette in palio punti decisivi, danno spazio a molte seconde linee. Vanoli sceglie Christensen in porta, Rugani e Comuzzo in difesa, Fabbian e Brescianini a centrocampo e Mandragora in regia, rinunciando fra gli altri sia a Fagioli che a Pongracic. Palladino di contro sceglie Sportiello fra i pali, la coppia Bellanova-Mensah sugli esterni, e l'attacco leggero con Samardzic e Sulemana alle spalle di Raspadori. 🔗 Leggi su Agi.it
Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s.: gol e highlights | Conference League
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Fiorentina, pari che non scalda: col Parma finisce 0-0 tra i fischi del Franchi
Fiorentina-Atalanta, 1-1 a suon di errori. Fischi per i viola dopo la partita x.com
Fiorentina-Atalanta termina 1-1: i voti delle due squadre, nella loro ultima giornata di Serie A 2025/26 del nostro @mariogiunta #FiorentinaAtalanta #Fantacalcio facebook
Post match thread: Fiorentina 1-1 Atalanta reddit
Fiorentina-Atalanta 1-1: video, gol e highlightsFiorentina e Atalanta pareggiano 1-1 al Franchi nell'ultima giornata di Serie A. Un gol per tempo con i viola che passano in vantaggio al 39' con un gol di Piccoli. L'Atalanta pareggia all'82' con un ... sport.sky.it
Fiorentina-Atalanta 1-1, cala il sipario (finalmente) sulla stagione viola. Squadra contestata, applausi per VanoliPareggio interno dei gigliati che passano in vantaggio con Piccoli e vengono raggiunti nel finale di gara dall’autogol di Comuzzo ... lanazione.it