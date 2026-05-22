fiorentina atalanta 1 1 tra i fischi del franchi

Notizia in breve

Fiorentina e Atalanta hanno concluso la partita con un pareggio 1-1, attirando fischi dai tifosi presenti allo stadio. La rete dei viola è arrivata da una deviazione sfortunata del portiere avversario su tiro di Piccoli, mentre l’Atalanta ha pareggiato grazie a un’autorete. La partita si è svolta tra errori, pause e pochi spunti di gioco, caratterizzata da una sequenza di episodi casuali che hanno determinato il risultato finale.