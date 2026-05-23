Fiorentina-Atalanta le pagelle | Christensen battuto solo da Comuzzo Piccoli lascia il segno
Durante la partita, Christensen ha ricevuto un voto di 7,5. Si è distinto per le uscite rapide e le parate su tiri di Samardzic e Musah, dimostrando sicurezza in area. È stato battuto solo da un tiro di Comuzzo. Piccoli ha lasciato il segno con un gol e un assist. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi.
Firenze, 23 maggio 2026 – Christensen 7,5 – Affidabile Olly. Si allunga bene subito su di un tiro a giro di Samardzic, attento su Musah e decisive sempre su Samardzic. Salva il risultato su Ahanor, deviando sottomisura una sventola. Reattivo nell’uscire sui piedi di Zappacosta. Si supera ancora una volta su Sulemana, distendendosi sulla sua sinistra con reattività. Solo un autogol poteva batterlo in questa partita da Superman. Dall’87’ Lezzerini sv. Dodo 6 – Cerca di spingere come al solito sulla corsia di destra. Un po’ di confusione, qualche situazione potenzialmente pericolosa, come nella ripresa quando chiude un bello scambio dopo una lunga galoppata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Al termine della partita fischi per tutta la squadra #Fiorentina Atalanta facebook
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