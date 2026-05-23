Fiorentina-Atalanta le pagelle | Christensen battuto solo da Comuzzo Piccoli lascia il segno

Notizia in breve

Durante la partita, Christensen ha ricevuto un voto di 7,5. Si è distinto per le uscite rapide e le parate su tiri di Samardzic e Musah, dimostrando sicurezza in area. È stato battuto solo da un tiro di Comuzzo. Piccoli ha lasciato il segno con un gol e un assist. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, senza ulteriori dettagli sui singoli interventi.