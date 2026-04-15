Pronostico Fiorentina-Crystal Palace | orgoglio viola nell’addio all’Europa

Giovedì alle 21:00 si sfidano Fiorentina e Crystal Palace nei quarti di finale di Conference League, in una partita che segna il ritorno di entrambe le squadre in questa fase della competizione. La sfida si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva. Sono attese le formazioni probabili e si analizzano le possibili scelte tattiche delle due squadre.

Fiorentina-Crystal Palace è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una Fiorentina incerottata e troppo rinunciataria giovedì scorso a Selhurst Park è stata spazzata via dall’atletismo e dalla fisicità del Crystal Palace, apparso superiore in tutto e per tutto ai viola. La spedizione londinese della truppa di Paolo Vanoli – orfana di titolarissimi come Parisi, Solomon e Kean – si è rivelata fallimentare: eccetto qualche sortita ad inizio ripresa, con le Eagles già avanti 2-0, i gigliati non hanno combinato granché (appena 0.45 xG prodotto contro i 3.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Crystal Palace: orgoglio viola nell’addio all’Europa Notizie correlate Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: viola con la testa sgombra a LondraCrystal Palace-Fiorentina è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv,... Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli lancia il terzo assalto viola al trofeo: il pronosticoNella gara di andata dei quarti di Conference il difficile impegno di Londra: la vittoria di Verona consentirà al tecnico di rilanciare qualche... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pronostico Crystal Palace-Fiorentina quote quarti Conference; Pronostico Crystal Palace-Fiorentina | Conference League 2025/26; Crystal Palace-Fiorentina (Conference League): orario, dove vederla e pronostico; Pronostici Crystal Palace - Fiorentina: la Viola pronta a disarmare le Eagles. Pronostico Fiorentina vs Crystal Palace – 16 Aprile 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Fiorentina e Crystal Palace si giocherà il 16 Aprile 2026 alle 21:00 allo storico Stadio Artemio Franchi. Un ... news-sports.it Pronostici Crystal Palace - Fiorentina: la Viola pronta a disarmare le EaglesIn questo articolo si possono trovare i pronostici Crystal Palace - Fiorentina, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Dopo il pesante ko incassato giovedì sera in Conference League contro il Crystal Palace, la Fiorentina deve mettere da parte in fretta lo 0-3 maturato in Inghilterra e rituffarsi sul campionato, con l’obiettivo di raccogliere altri punti utili per avvicinare la salvezz - facebook.com facebook