Addio a Michele Giglio l’uomo che ha portato l’alta moda a Palermo

È deceduto Michele Giglio, imprenditore di lunga data nel settore della moda a Palermo. Conosciuto come figura di rilievo nel commercio fashion nel paese, ha contribuito alla diffusione dell’alta moda nella città. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore, lasciando un vuoto nel mondo imprenditoriale locale.

È morto Michele Giglio, storico imprenditore palermitano e nome di riferimento nel commercio della moda in Italia. Nato nel 1939, ha guidato per decenni l’azienda di famiglia, trasformandola in una realtà capace di vendere abbigliamento e accessori di lusso anche fuori dai confini locali. Le sue boutique, di fatti, hanno portato a Palermo marchi e collezioni che fino ad allora si trovavano soprattutto nelle grandi capitali della moda, rendendo così il prêt-à-porter accessibile, da nord a sud. Tendenze Autunno Inverno 20262027: 10 trend moda che definiranno il guardaroba X Dopo il boom della boutique c’è stata la crescita online del gruppo Giglio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Esprimo cordoglio per la scomparsa di Michele Giglio, protagonista di primo piano del commercio palermitano e italiano. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze, a nome mio personale e della @Regione_Sicilia. #Palermo #Sic x.com