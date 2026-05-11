Juventus Vlahovic Champions? Tutto è nelle nostre mani

Dusan Vlahovic, tornato in campo da titolare, ha segnato un gol dopo appena 12 secondi durante la partita contro il Lecce, aprendo le possibilità di qualificazione in Champions League per la Juventus. Dopo la gara, l’attaccante ha dichiarato che tutto dipende dalla squadra stessa, sottolineando che le decisioni sono nelle loro mani. La partita si è conclusa con una vittoria importante per i bianconeri, mantenendo vive le speranze di qualificazione.

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