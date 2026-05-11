Juventus Vlahovic Champions? Tutto è nelle nostre mani
Dusan Vlahovic, tornato in campo da titolare, ha segnato un gol dopo appena 12 secondi durante la partita contro il Lecce, aprendo le possibilità di qualificazione in Champions League per la Juventus. Dopo la gara, l’attaccante ha dichiarato che tutto dipende dalla squadra stessa, sottolineando che le decisioni sono nelle loro mani. La partita si è conclusa con una vittoria importante per i bianconeri, mantenendo vive le speranze di qualificazione.
Vlahovic mette il timbro: “Tutto è nelle nostre mani”. Il ritorno da titolare di Dusan Vlahovic non poteva essere più iconico: un gol lampo dopo soli 12 secondi che ha spianato la strada alla Juventus nella delicata trasferta di Lecce. Ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
ROMA-ATALANTA 1-1 DOMANI È TUTTO NELLE NOSTRE MANI CAXXO
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