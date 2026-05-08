Il tecnico della squadra ha sottolineato che, nonostante la sconfitta contro il Verona, ci sono aspetti positivi da valorizzare e speranze per il futuro. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato come la squadra debba ripartire dagli applausi ricevuti, sottolineando che il controllo della situazione rimane nelle proprie mani. Ha anche aggiunto che, anche senza vittorie recenti, ci sono elementi su cui lavorare per migliorare.

"Col Verona non abbiamo vinto, ma non tutto è da buttare, questa Juventus ha un futuro", dice il tecnico bianconero TORINO - "Vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, dagli applausi dell'Allianz nonostante la mancata vittoria contro una squadra da battere, questo è segno che non è tutto da buttare via". Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida di domani contro il Lecce, cruciale per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. "Il pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità - ha proseguito -, noi vogliamo riproporre la prestazione, delle cose che sono state fatte bene e che poi non hanno avuto l'esito che ricercavamo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Ripartiamo dagli applausi, abbiamo tutto nelle nostre mani"

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