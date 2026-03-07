La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di origine egiziana coinvolto in un'associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il sospetto fa parte di un gruppo jihadista chiamato “I Pericolosi d'Egitto”, che avrebbe pianificato attacchi contro stadi e chiese. L'operazione è stata condotta con un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti.

La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane di origine egiziana, ritenuto coinvolto in un'associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il ragazzo era già finito sotto indagine nell'autunno del 2024, quando le Digos di Brescia e Bergamo, al termine di un'inchiesta coordinata dalla procura distrettuale di Brescia, avevano eseguito nei suoi confronti una prima misura cautelare per apologia di delitti aggravata dalla finalità di terrorismo. Secondo gli investigatori, il giovane aveva diffuso e promosso in rete contenuti di propaganda riconducibili allo stato islamico. L'indagine era partita da informazioni fornite dall'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, che avevano spinto la polizia ad approfondire l'attività online del ragazzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"I Pericolosi d'Egitto": il gruppo jihadista scoperto dalla Digos. Volevano colpire stadi e chiese

