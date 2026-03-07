Il pizzaiolo che voleva colpire Bergamo e i piani per attentati in stadi e chiese | Non era un lupo solitario

Un uomo sospettato di terrorismo stava pianificando attentati contro stadi e chiese a Bergamo. Le indagini hanno rilevato che si stava preparandando a unirsi ai combattenti del Daesh in Mozambico e si stava auto-addestrando tramite siti internet dedicati alla produzione di esplosivi. Gli inquirenti hanno confermato che non si trattava di un individuo isolato, ma di una persona con piani e collegamenti specifici.

Le indagini hanno appurato come stesse pianificando attentati terroristici, prendendo di mira stadi e luoghi di culto, progettando di arruolarsi tra i combattenti del Daesh in Mozambico e provvedendo al suo auto-addestramento consultando siti internet per la creazione di esplosivi. La Polizia di Stato ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un 22enne di origine egiziana, residente a Azzano San Paolo, ritenuto partecipe di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine era scaturita dalle informazioni ricevute dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (Aise) che avevano consentito di completare mirati approfondimenti nei confronti dell'indagato, attivo su diversi social e su network virtuali giovanili, manifestando interesse per tematiche jihadiste.