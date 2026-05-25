Una donna di 23 anni è stata denunciata a Firenze per tentata truffa ai danni di un anziano. La giovane si era spacciata per un agente della Guardia di finanza e aveva cercato di sottrarre oro. È stata bloccata dai condomini che hanno chiamato le forze dell’ordine e consegnata alla polizia. La truffatrice aveva tentato di ingannare l’anziano con il falso ruolo di finanziere.

È scattata una denuncia a Firenze, dove una giovane è stata fermata per un tentativo di truffa ai danni di un anziano. L’episodio si è verificato in via del Casone, dove la donna avrebbe cercato di sottrarre dei monili spacciandosi per appartenente alla Guardia di Finanza. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato dai vicini di casa della vittima, un cittadino italiano di 84 anni. L’uomo sarebbe stato contattato telefonicamente da un individuo che si è presentato come finanziere, chiedendogli di raccogliere i gioielli presenti in casa per una presunta attività investigativa in corso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finta agente della Gdf bloccata dai condomini a Firenze e consegnata alla polizia, così è stata smascherata

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