Dal sedicente carabiniere alla finta rapina | così un' anziana è stata derubata

Un'anziana donna è stata vittima di un furto ai suoi danni, in cui sono stati sottratti gioielli e denaro. Gli autori hanno simulato una rapina, con uno di loro che si è spacciato per un carabiniere e un altro come un perito. L'episodio si è verificato in un contesto in cui sono stati messi in atto inganni e raggiri.

Gioielli e contanti il bottino. In arresto un 21enne, che è stato intercettato dopo lunghe indagini della polizia Finta la rapina, il carabiniere e pure il perito. Reale, invece, il furto con raggiro messo in atto ai danni di un’anziana alla quale sono stati sottratti gioielli e denaro. Una truffa articolata, che si è conclusa con l'arresto un 21enne residente in provincia di Caserta. Il raggiro si è consumato il mese scorso. La vittima, una donna ultrasettantenne, era stata contattata telefonicamente da un complice che si era finto maresciallo dei carabinieri, sostenendo la necessità di verificare se i suoi monili fossero collegati a una presunta rapina. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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I carabinieri di Lavis sventano un raggiro ai danni di un 70enne. All'uomo era stato chiesto di consegnare i gioielli da parte di un sedicente comandante #ANSA x.com