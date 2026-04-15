Si spaccia per finta agente di polizia municipale per truffare una 70enne

Una donna si è avvicinata a una settantenne, fingendosi un agente della polizia municipale con l’intento di truffarla. Tuttavia, la vittima ha deciso di chiamare il 112, impedendo alla truffatrice di portare a termine il suo piano e facendola scappare. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare l’autrice del tentativo di truffa.

Si era avvicinata a una signora settantenne, spacciandosi per agente della polizia municipale. Il raggiro però non è riuscito, dato che la vittima ha pensato bene di chiamare il 112, comportando la fuga della truffatrice. L'episodio è segnalato dal Comune di Pisa."Con fare persuasivo e insistente.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Prato: fugge all’alt della polizia municipale e rischia di investire agente. Denunciato 40ennePRATO- Durante un servizio di controllo della polizia locale a Prato un uomo è fuggito all’alt e si è dato ad una folle fuga tra le strade del...

Napoli, aggredita pattuglia Polizia municipale al Rione Vasto: agente ferito con sprayRione Vasto, ieri sera aggredita pattuglia della Polizia Municipale in piazza Principe Umberto.

Contenuti e approfondimenti

Finti messaggi dell’Ulss, scatta l’allarme truffa: ecco cosa fareL’obiettivo è indurre le persone a chiamare il numero indicato, erodendo il loro credito telefonico. Non chiamate e inviate la foto ... amicodelpopolo.it

Macerata, si spaccia per ingegnere su Instagram e finge amore per spillarle 17mila euroIl truffatore si sarebbe presentato come un ingegnere irlandese vedovo, padre di una ragazza minorenne. Alla donna aveva prospettato la possibilità di una vita insieme. Poi la richiesta di soldi. Il ... corriereadriatico.it