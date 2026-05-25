Fino a 1.000 euro in più in busta paga con la nuova riforma dell' Irpef | il governo studia il taglio

Il governo sta considerando un taglio dell’Irpef che potrebbe portare fino a 1.000 euro in più in busta paga. La proposta prevede di estendere l’aliquota del 33% anche ai redditi fino a 60.000 euro, un’ipotesi che il governo ha già annunciato di voler approfondire. La revisione fiscale mira a ridurre le tasse per una parte dei contribuenti, ma ancora non ci sono decisioni definitive.

Ritoccare di nuovo l'Irpef. Il governo non hai mai nascosto l'ambizione di estendere l'aliquota del 33% anche ai redditi fino a 60mila euro. E magari la prossima manovra di bilancio potrebbe essere quella giusta. A rilanciare l'idea, di cui si discute da inizio legislatura, è stato il. 🔗 Leggi su Today.it

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