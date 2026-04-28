Il governo ha approvato un nuovo provvedimento che prevede un aumento salariale per alcuni lavoratori pubblici, tra cui infermieri e insegnanti. La misura prevede un incremento che può arrivare fino a 500 euro in più in busta paga. La decisione riguarda specificamente alcune categorie di dipendenti pubblici, con l’obiettivo di modificare la struttura delle retribuzioni. La misura è stata accolta con entusiasmo da alcune sigle sindacali e rappresentanti delle categorie interessate.

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha dato il via libera a un provvedimento di grande portata che mira a ridefinire il concetto di retribuzione in Italia attraverso l’introduzione del salario giusto. Il decreto lavoro approvato dal consiglio dei ministri il 28 aprile 2026 non si limita a stanziare risorse ma propone un nuovo modello di alleanza tra Stato, imprese e sindacati. L’obiettivo dichiarato è quello di far salire il potere d’acquisto delle famiglie intervenendo in modo mirato sulle buste paga di settori strategici come la scuola e la sanità, cercando al contempo di combattere la frammentazione contrattuale che spesso penalizza i lavoratori più fragili.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Governo, arriva il “salario giusto”: infermieri e insegnanti festeggiano, fino a 500 euro in più in busta paga

Notizie correlate

Scuola, il nuovo contratto per gli insegnanti porta fino a 185 euro in più in busta pagaIl 1° aprile potrebbe arrivare l'accordo per il nuovo contratto collettivo della scuola, almeno per quanto riguarda la parte economica, ovvero gli...

Meloni sul decreto Lavoro: «Niente incentivi per chi non paga un “salario giusto”». Aumenti in busta paga e contratti pirata: cosa ha detto la premier – Il videoLa premier Giorgia Meloni si è presentata in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto sul Lavoro.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Decreto Primo maggio, arriva il salario giusto e nuove norme sui rinnovi dei contratti; In arrivo il decreto lavoro, incentivi per il salario giusto; Il decreto primo maggio del Governo Meloni è una scatola vuota: servono salario, casa e interventi sui prezzi. 29 aprile presidio a Piazza Capranica, Roma, ore 15:00; Decreto Primo Maggio approvato dal governo: sì al salario giusto, incentivi a chi assume, più tutele (anche ai rider).

Governo, arriva il salario giusto: infermieri e insegnanti festeggiano, fino a 500 euro in più in busta pagaIl governo guidato da Giorgia Meloni ha dato il via libera a un provvedimento di grande portata che mira a ridefinire il concetto di retribuzione in Italia ... thesocialpost.it

Arriva il salario giusto: il piano di Meloni per alzare le buste paga. Aumenti fino a 500 euro per infermieri e insegnantiIl testo varato dal consiglio dei ministri lega l'erogazione di alcuni incentivi al tipo di contratto firmato tra imprenditore e lavoratori: servirà una legittimazione dei sindacati più rappresentat ... today.it

Il governo Meloni sta per approvare una norma sui salari che apre alle rivendicazioni dei sindacati. Nel testo anche garanzie per i rider - facebook.com facebook

Il Parlamento europeo si è espresso con un voto netto: senza consenso è stupro. E' una linea chiara, che rafforza le tutele e mette al centro le vittime. Ma mentre l'Europa va avanti sui diritti, in Italia il governo Meloni vuole riportare indietro le lancette con il ddl x.com