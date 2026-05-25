La cantante italiana, vincitrice del Grande Fratello 2025, ha annunciato di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico al naso. Ha informato il pubblico di aver terminato l’operazione e di trovarsi in fase di recupero. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulle motivazioni dell’intervento. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Jessica Morlacchi, cantante romana classe 1987 e vincitrice del Grande Fratello 2025, ha comunicato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al naso. L’artista ha aggiornato i follower attraverso i social, rassicurando sulle sue condizioni dopo l’operazione. Nei giorni precedenti, alcuni utenti avevano notato una presenza meno costante online. Successivamente, la stessa Morlacchi ha chiarito l’accaduto, collegandolo a un percorso già descritto in passato e legato a difficoltà fisiche che incidevano sulla quotidianità. Intervento al naso: il contesto e le motivazioni. Nel corso di una recente ospitata televisiva, la cantante aveva parlato di un problema persistente, spiegando che non si trattava esclusivamente di un aspetto estetico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Finita sotto i ferri”. La cantante italiana in sala operatoria: l’avviso al pubblico. Le sue condizioni

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