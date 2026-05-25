La cantante italiana è stata sottoposta a un intervento chirurgico, come annunciato sui social. Nei giorni precedenti, alcuni fan avevano notato la sua assenza dai social media e avevano interpretato alcuni indizi come segnali di un problema di salute. L’artista ha confermato di essere stata operata, senza specificare i dettagli dell’intervento. La comunicazione è arrivata tramite un post, nel quale ha ringraziato chi le ha inviato messaggi di supporto.

C’è chi sui social aveva iniziato a preoccuparsi già da qualche giorno, notando un’ assenza insolita e qualche indizio lasciato tra le righe. Poi, pian piano, è emersa una verità che ha spinto i fan a stringersi attorno a una delle voci più riconoscibili della musica italiana degli anni Duemila, oggi presenza fissa anche nei programmi televisivi. Nulla di improvviso o drammatico, ma qualcosa che richiedeva comunque attenzione, preparazione e una buona dose di coraggio. >> Le figlie di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez già amiche: la prima foto di Clara e Priscilla Negli ultimi tempi, infatti, la cantante aveva iniziato a parlare con maggiore apertura del suo rapporto con il proprio corpo e con la chirurgia, senza filtri e senza cercare di nascondere un percorso fatto di scelte, ripensamenti e necessità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Finita sotto i ferri”. La cantante italiana operata, l’annuncio social

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