Incidente per Marco Giallini trasportato in sala operatoria | le sue condizioni

Durante un soggiorno in una città diversa da casa, Marco Giallini ha avuto un incidente che lo ha costretto a essere trasportato in sala operatoria. Le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione e non sono state divulgate ulteriori informazioni sulla natura delle ferite o sulla gravità dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti e delle persone vicine all’attore.

Un attimo, poi il dolore improvviso. Lontano da casa, in una città che conosce bene per lavoro, Marco Giallini si è ritrovato a fare i conti con uno stop che nessuno si aspettava. In poche ore l’apprensione è salita, tra telefonate, messaggi e fan in allerta: quando un volto così amato si ferma, tutto intorno trattiene il fiato. >> Lutto nella musica italiana, si è spenta per sempre una voce storica: il triste annuncio dalla famiglia L’attore era ad Aosta per impegni professionali, in quei giorni in cui le giornate scorrono serrate tra riprese e spostamenti. Poi la caduta, l’allarme, i soccorsi. E la decisione dei medici di intervenire senza perdere tempo, con un passaggio che, detta così, mette sempre i brividi: sala operatoria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Incidente per il famoso attore italiano: trasportato in sala operatoriaUn incidente improvviso ha interrotto il lavoro di uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana: Marco Giallini. Crans-Montana, la 15enne Elsa è cosciente ma ancora in gravi condizioni: ore in sala operatoria per le ustioniAncora critiche le condizioni di Elsa Rubino, 15enne rimasta gravemente ustionata nell'incendio di capodanno a Crans-Montana. Una selezione di notizie su Marco Giallini Argomenti discussi: Il disgusto per Teo Mammucari a Domenica In, ma ha fatto il miglior spot al film di Peppe Iodice. Incidente ad Aosta per Marco Giallini, frattura ad una gambaMarco Giallini è in sala operatoria a seguito dell'infortunio avvenuto questa mattina ad Aosta dove si trova per girare la settima stagione della serie tv 'Rocco Schiavone'. Un'equipe dell'ospedale re ... ansa.it Marco Giallini in ospedale, incidente sul set di Rocco Schiavone: stop alla serie e come staL’attore ha avuto un incidente ad Aosta, dove si trovava per le riprese della fiction di Rai 2, le sue condizioni: È inciampato ed è finito a terra con violenza ... libero.it