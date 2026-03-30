Al PalaRuggi di Imola si è svolta la quarta edizione del Blaze Fight Event, organizzato dalla Pro Fighting Imola. L'evento ha visto combattimenti di boxe con grande partecipazione di pubblico, accompagnati da momenti di grande emozione. Tra gli avvenimenti più commentati, la proposta di matrimonio sul ring di un partecipante, che ha suscitato applausi tra gli spettatori.

Imola si è presa la scena con i guantoni. Il PalaRuggi vestito a festa ha ospitato la quarta edizione del Blaze Fight Event, organizzato dalla Pro Fighting Imola. Atmosfera calda, ma sempre corretta, nel segno della sportività tra pubblico e atleti. Oltre 1.500 gli spettatori presenti, distribuiti lungo un’intera giornata dedicata agli sport da combattimento. Dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda sera, incontri in sequenza su ring e gabbia praticamente senza pause. Per la prima volta una parte della serata è entrata nella programmazione di Dazn, passaggio che certifica la crescita dell’evento imolese, ormai presenza stabile nel calendario del settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blaze da urlo: emozioni e applausi al Ruggi. Bordian, proposta di matrimonio sul ring

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