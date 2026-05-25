Fine settimana d' oro in Lombardia pioggia di vincite al Lotto e 10eLotto | quasi 50mila euro a Milano

A Milano sono stati vinti quasi 50mila euro tra Lotto e 10eLotto nel fine settimana. Le estrazioni hanno portato numeri fortunati che hanno premiato diversi giocatori della Lombardia. Nessun dettaglio sui numeri vincenti o sui punti vendita coinvolti. La regione si distingue come protagonista delle estrazioni di questo periodo. Nessuna informazione sulle modalità di gioco o sui tempi di riscossione delle vincite.

La dea bendata bacia la Lombardia. L'ultimo fine settimana di gioco si è rivelato particolarmente fortunato per la nostra regione, protagonista assoluta nelle estrazioni del Lotto e del 10eLotto. A certificarlo è l'Agenzia Agimeg, che ha registrato una vera e propria pioggia di premi distribuiti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Weekend d'oro per Milano, pioggia di vincite tra Lotto e 10eLotto: premi per 50mila euroDurante il primo weekend di aprile, i giocatori di Milano e della Lombardia hanno ottenuto diverse vincite significative nelle estrazioni di Lotto e...

Lotto e 10eLotto: pioggia di euro (e di vincite) in Trentino Alto AdigeNel Trentino Alto Adige, le estrazioni di Lotto e 10eLotto hanno portato diverse vincite nelle ultime settimane.

Argomenti più discussi: Golden Week: la settimana d’oro del Giappone tra festività, tradizioni e cultura pop; Portimao - Le Individualiste italiane sono Assi pigliatutto. La FGI torna con un forziere d'oro! Il Gruppo risale con cerchi e clevette; Addio a Francesco De Piccoli, oro nei pesi massimi ai Giochi di Roma 1960; Consegna tessera d'oro alla memoria a Sebastiano Spina.

La boxe italiana piange la scomparsa di Franco De Piccoli Il Presidente FPI, Flavio D’ambrosi, chiede che venga osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni pugilistiche in programma sul territorio nazionale in questo fine settimana p x.com

Vedi i fine settimana come un'opportunità per crescere o rilassarti? reddit

Al via La Settimana d’Oro, cinque giorni di dirette social per sostenere la Lega del Filo d’OroPrende il via lunedì 23 marzo La Settimana d’Oro, iniziativa di raccolta fondi digitale promossa dalla Lega del Filo d’Oro. Fino al 27 marzo, creator e ospiti si alterneranno in diretta dal Centro ... leggo.it